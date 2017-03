El testimonio de Horacio Alonso

EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Luego de la inauguración del espacio del "Flaco Alonso" en la biblioteca municipal, ahora llegó su testamento que podrá ser leído y disfrutado por todos los vecinos. Sin dudas que se trata de algo muy importante para toda la ciudad ya que el legado de Horacio Alonso quedará en la biblioteca municipal, un espacio común a todos.

Al respecto, el director de Cultura, Luis Bortolato, sostuvo que "es un verdadero orgullo. Primero agradecer a la gente que acompañó en todo momento a Horacio Alonso. No tuve el placer de conocerlo personalmente pero de a poco me fueron transmitiendo cosas y entiendo lo que ha generado en Junín, tanto como persona como artista. Para nosotros como Municipalidad, como gobierno y como ciudad, es un orgullo que haya sido juninense y el legado que nos ha dejado. Nosotros tenemos parte de su legado en las obras y lo más importante es lo que transmitió en la gente. Por tal motivo, hemos creado una biblioteca con los aportes que nos han dado sus amigos y nos ha dado Horacio, para que pueda estar al alcance de todos los jóvenes y las personas que gustan del arte".

"Este es un momento importante porque tenemos lo que redactó Horacio de puño y letra como testimonio de lo que él quería y dirigido a la sociedad. Como el legado de lo que quería que pasara a futuro. Es un verdadero orgullo y estará exhibido en la biblioteca municipal al alcance de todos en su espacio, la biblioteca de arte Horacio Alonso. Para nosotros es un día muy especial y que pueda estar al alcance del pueblo y lo puedan observar es muy bueno. Invitamos a todos a que lo puedan leer. Al final del documento está la transcripción pero está el original de puño y letra de Horacio", dijo Bortolato.

A su vez, Rosana Guardia explicó que "hoy es un día especial porque hace 5 años que falleció Horacio. Quiero agradecerle al Colegio de Abogados quienes me ayudaron con la nota y pudimos recuperar este testamento holográfico que él escribió de puño y letra. Como el caso se había cerrado e iba a quedar durmiendo en un expediente, nos parecieron mejor su caligrafía, sus deseos y todo lo que él escribió con sus maravillosas manos con las cuales también dibujaba y expresaba lo que quería. Esta expresión que realizó en su momento que sea patrimonio del pueblo, que se lo pueda leer. Por eso está armado como si fuera un libro y se puede ver todo lo que escribió, que son tres carillas y en una cuarta está la transcripción de lo que solicitaba y lo que quería hacer con su casa".

"Es un día muy especial y nos parece raro que ya pasaron 5 años. Recordarlo con su mirada, lo que fue y lo que significó en mi caso, una amistad de más de 30 años y de recorrer la vida y caminos juntos. Recordarlo como el gran maestro y el gran artista del pueblo. Fue reconocido por sus obras, sus locuras, por su andar, por el flaco que pasaba con su bicicleta por las calles, por el loco que llegaba a la escuela lleno de libros para que sus alumnos aprendieran y disfrutaran del arte. Gran expositor y compañero de trabajo y con el que siempre trabajábamos juntos. Por ser el Flaco Alonso, ni más ni menos. Queda en manos de la biblioteca, el municipio y el pueblo".