"La ganadería va a ser protagonista"

LO DIJO RODRIGO ESPONDA

Rodrigo Esponda, productor ganadero y Director de Renatre zona norte de la provincia de Buenos Aires, consideró que Argentina está ante la posibilidad histórica de recuperar mercados por la salida de Brasil tras el escándalo que salió a la luz en los últimos días con la adulteración de carne en los envíos a mercados europeos, aunque aseguró que “de inmediato es muy complejo de lograr”.

Por esos motivos, Esponda prefirió mostrarse cauto y hacer foco en la necesidad de apostar por políticas de largo plazo para recuperar espacios perdidos y stock de animales, antes que centrarse en situaciones irregulares de potenciales competidores.

“Hay que analizar dos o tres factores ante lo que pasó en Brasil. En principio lo que pasa en los mercados europeos es que cuando ocurre este tipo de situaciones sanitarias, consumen menos, no reemplazan proveedores”, explicó en declaraciones radiales.

Y analizó: “De todos modos Argentina está ante la oportunidad de recuperar ciertos espacios perdidos en los últimos años por falta de políticas ganaderas pero hay que trabajar en recuperar los stocks, abastecer el mercado interno y luego exportar”.

El dirigente rural aseguró además que “lo más importante no es esperar los traspiés de otros competidores sino planificar una política de largo plazo, hay que producir carne y confianza, con lo cual si logramos eso, nuestra carne va a tener un lugar preponderante y recuperará lo perdido”.

“Hay mucho por desarrollar ya que la agricultura años anteriores con la tecnología aplicada ha reemplazado a la ganadería. Hoy hay políticas acordes, a largo plazo y sin dudas en los próximos diez años la ganadería va a ser gran protagonista de desarrollo del campo argentino. La voluntad de aumentar vientres es muy clara no solo en zonas ganaderas, sino ahora en zonas agrícolas”, concluyó.