Ramón Carrillo: Siguen pidiendo mantenimiento de calles y cunetas

UNA DEMANDA DE HACE MUCHO TIEMPO QUE NO ENCUENTRA RESPUESTAS

En el barrio Ramón Carrillo, ubicado en el extremo noroeste de la ciudad, más allá de la Ruta Nacional Nº 188, se advierte –como en la mayoría de los sectores periféricos de Junín– un notable incremento poblacional. “Ha crecido demográficamente y hay nuevas casas de vivienda permanente”, explica el presidente de la sociedad de fomento, Guillermo Villarroel.

Y si bien en los últimos años se logró la incorporación de servicios, como la extensión de la red cloacal, este aumento en el número de residentes trajo aparejado una acentuación en la demanda por ciertas necesidades.

Entre ellas, el mantenimiento de calles y cunetas y el alumbrado público, son las prioritarias.

Deficiencias

“Hay que hacer un mantenimiento bastante importante, sobre todo en calles y cunetas, más el paso del regador”, señala Villarroel. Es que si bien se realizaron reclamos al 0-800 de la municipalidad y a la Dirección de Relaciones Institucionales, esos requerimientos no fueron respondidos.

La demanda concreta es el zanjeo en las márgenes de las arterias y la limpieza de pastos y basura.

El dirigente fomentista pone énfasis en este punto “porque los días de lluvia abundante no corre el agua por las cunetas y se hacen anegamientos en las calles, pozos, huellas por el paso de los vehículos”. Según dice, “hace muchísimo tiempo que no pasan las máquinas”, y las últimas veces que sí lo hicieron “se trabajó sobre las calles pero no en las cunetas”.

El otro aspecto que presenta algunas fallas en Ramón Carrillo es el alumbrado público, puesto que hay arterias, como Sáenz Peña, Juez Stamboni o un sector de Camino del Resero, que están iluminadas, pero en otras no sucede lo mismo. “Una de ellas es la cuadra de Rivadavia que llega hasta la ruta –explica Villarroel–, ese reclamo se viene haciendo desde hace un tiempo importante por parte de los vecinos. Y también falta un tramo sobre Sáenz Peña, en la zona más cercana al complejo de Suboficiales”.

Infraestructura

La mayor parte de este sector cuenta agua corriente. Del mismo modo, en el último tiempo se hizo una obra de instalación de cloacas, aunque quedó pendiente una pequeña parte.

Faltarían dos cuadras sobre la calle Sáenz Peña, en su momento nos explicaron que había que ensanchar la calle para terminar la obra, y estamos trabajando en ese horizonte”, señala Villarroel.

En cuanto al gas natural, fue gestionado ante la administración municipal anterior, sin éxito, y todavía no se pudo formalizar el pedido con la actual gestión.

Tránsito e inseguridad

En referencia al tránsito, este vecindario es “bastante tranquilo” aunque en épocas de verano la calle Sáenz Peña cuenta con bastante circulación vehicular, producto de la cantidad de gente que concurre al complejo del Círculo de Suboficiales.

Pero el asunto primordial en esta materia, para los residentes de esta zona, es el cruce de la Ruta 188, que debe hacerse a diario para trabajar, hacer trámites ir a la escuela y demás. Es por este motivo que desde la entidad fomentista se pidió, tiempo atrás, que se pusiera un semáforo o, al menos, un puente peatonal, que facilite el cruce a los lugareños.

“El cruce de la ruta es lo más peligrosos que tenemos”, sostiene Villarroel, para luego agregar: “Tenemos que plantear en el municipio nuestra problemática para ver qué se puede hacer. Creemos que en la medida en que avancemos en la normalización de la sociedad de fomento, podremos gestionar con más fuerzas este pedido y muchos otros que hay en carpeta”.

Finalmente, la seguridad también es un punto que preocupa a los vecinos de la zona. Tanto es así que días pasados se realizó una reunión de los fomentistas con el titular de la Secretaría de Seguridad municipal, Fabián Claudio, y algunos funcionarios policiales luego de que algunos de los residentes hubieran manifestado su intranquilidad por la merma en las recorridas policiales en el sector. “Después de ese encuentro se mejoró el patrullaje”, concluye Villarroel.