Tras cometer un asalto en Los Toldos, volcaron en Junín y fueron atrapados

CINEMATOGRÁFICA PERSECUCIÓN

Cerca de las 10.30 de ayer, en la Ruta Nacional 7, a 4 kilómetros del Restaurante La Carpa, se produjo el vuelco de una camioneta Toyota Hilux en la que iban dos delincuentes que venían siendo perseguidos por personal de la Comisaría de Los Toldos, donde habían cometido un ilícito.

Los dos ocupantes, que eran juninenses, fueron aprehendidos en el lugar.

Desde la Jefatura Departamental se informó oficialmente que a las 10.30 de este miércoles, personal de la Estación de Policía Comunal de Los Toldos tomó conocimiento de un asalto ocurrido en Los Toldos, más precisamente en un kiosco ubicado en calles Eva Perón y Belgrano, donde se encontraba su propietaria, Sonia Peralta, de 53 años y dos clientes.

Según se estableció, al lugar ingresaron dos malvivientes, uno con arma de fuego y otro con arma blanca, y luego de intimidarlos, le sustrajeron $ 700 en efectivo y dos teléfonos celulares.

En ese momento, cuando un tercer cliente ingresaba al kiosco, los delincuentes intentaron arrebatarle el teléfono celular y la cartera, y al no lograrlo huyeron.

Las víctimas pudieron observar que los sujetos abordaron una pick up marca Toyota Hilux de color gris claro, dominio MPP 731, la cual fue seguida por uno de los clientes quien dio aviso a la policía.

Inmediatamente personal policial de esa ciudad implementó un operativo cerrojo e instantes después efectivos del destacamento policial de Baigorrita avistaron la camioneta por ruta provincial 65 en dirección a Junín, por lo cual comenzaron a seguirla, recibiendo más adelante apoyo del Comando de Patrullas Junín, los cuales también se sumaron a la persecución.

Finalmente, la pick up volcó a la altura de calle Soldado Argentino y Ruta 7, en nuestra ciudad, aprehendiendo en el lugar a los dos sujetos, uno de 24 años y el restante de 19.

Se estableció que la camioneta era propiedad del padre del primero de ellos. En el lugar se secuestraron 5 teléfonos celulares Samsung, un cuchillo tipo facón con vaina de cuero y los $ 700 en efectivo.

Luego los aprehendidos fueron trasladados al Hospital Interzonal de Junín a efectos de curaciones y con custodia policial. Se estableció que estos delincuentes también intentaron asaltar una vivienda en calle Soldado Soriano, anteanoche, por lo cual se dio inicio a una causa judicial caratulada “Tentativa de robo”. En ambos casos tomó intervención la Fiscalía 5 del Departamento Judicial Junín.