Crece la tensión entre EE.UU. y Rusia

CRUCE EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD

El gobierno de Rusia declaró este viernes en la ONU que el reciente ataque de EE.UU. en Siria es un “acto de agresión ilegítimo” y advirtió las consecuencias “extremadamente graves” para la estabilidad internacional que pueden tener esas acciones.

“Se trata de una flagrante violación de la ley internacional”, afirmó el representante ruso ante el Consejo de Seguridad, Vladimir Safronkov, en una reunión de urgencia convocada para analizar el conflicto sirio. Y agregó que la acción de EE.UU. “sólo puede facilitar el fortalecimiento del extremismo”.

Por su parte, la embajadora de EE.UU. ante la ONU, Nikki Haley, aseguró que su país está preparado para “hacer más” en Siria, pero confió en que no sea necesario. “EE.UU. tomó un paso muy calculado”, dijo en su discurso ante el Consejo de Seguridad.

Y en respuesta a la declaración del embajador ruso, Haley criticó al gobierno de Vladimir Putin por su ineficacia para evitar un ataque de Al Assad con armas químicas y también cuestionó al ex mandatario Barack Obama por su fracaso para asegurar que Rusia cumpliera su promesa de contener las armas.

“Si no somos capaces de hacer cumplir las resoluciones que impiden el uso de armas químicas, ¿qué dice eso sobre nuestra efectividad en esta institución?”, preguntó Haley ante los representantes de los países miembros del Consejo de Seguridad.

“Si Rusia tiene la influencia en Siria que afirma tener, tenemos que verlos utilizarla. Necesitamos verlos poner fin a estos horrendos actos. ¿Cuántos niños más tienen que morir antes de que Rusia se preocupe?”, afirmó.

Y concluyó: “Si Rusia hubiera estado cumpliendo con su responsabilidad, ni siquiera habría armas químicas en manos del régimen sirio”.

Haley opinó que sólo hay tres opciones para explicar el “fracaso” ruso en su tarea como garante del acuerdo por el que Siria accedió a eliminar todo su arsenal químico: o Moscú permitió conscientemente que Damasco mantuviese armas químicas, o fue “incompetente” en su trabajo, o el régimen de Al Assad está “tomándolos por tontos”.

“El mundo está esperando que el gobierno ruso actúe responsablemente en Siria. El mundo está esperando que Rusia reconsidere su alianza equivocada con Bashar Al Assad”, apuntó.

El embajador ruso Vladimir Safronkov aprovechó para criticar a los gobiernos de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia por tener “una paranoica idea” para derrocar “al gobierno soberano de Siria”, y echó en cara a esos tres países sus “acciones no diplomáticas”.