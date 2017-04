No acepta el resultado del balotaje

El candidato opositor Guillermo Lasso desconoció ayer los resultados del balotaje en Ecuador, que dan como ganador al socialista Lenín Moreno, confirmando así lo que había anticipado el domingo. "En esta ocasión que participo por segunda vez como candidato a la presidencia no puedo aceptar esos resultados porque no corresponden a la voluntad popular", dijo en una rueda de prensa en Quito. Y agregó: "En el conteo de votos hay fraude, es burdo el fraude".

Según el más reciente reporte del Consejo Nacional Electoral, contabilizadas el 99,38% de las mesas, Moreno obtenía 5,05 millones de votos, el 51,16% del total de la votación; mientras que Lasso lograba 4,8 millones de sufragios, correspondiente al 48,84%.

Ana Marcela Paredes, magistrada del CNE, anunció que en el transcurso de esta semana se proclamarán los resultados finales una vez que se resuelvan las impugnaciones. "El pleno resuelve y en caso de que no hubieran anomalías, hablaríamos de que en esta semana se resuelve y proclamaríamos los resultados", dijo la consejera.