Piden la detención de la ex presidenta

COREA DEL SUR

Luego de ser destituida a principios de mes, la ex presidenta surcoreana Park Geun-hye sumó un nuevo dolor de cabeza este lunes cuando los fiscales que investigan si cometió 13 delitos en la trama de corrupción de la "Rasputina", pidieron que sea detenida.

El tribunal central de Seúl tiene previsto celebrar el jueves 30 de marzo una sesión para escuchar los argumentos de los fiscales y de los abogados de Park -que no tiene la obligación de estar presente- antes de decidir si acepta la propuesta y emite la orden de arresto. Los investigadores creen probado que, como mínimo, Park abusó "de su poderoso cargo y autoridad" al permitir que Choi Soon-sil, conocida como la "Rasputina" por su cercanía con la ex presidenta, extorsionara a empresas y al filtrarle secretos de Estado a la mujer pese a que no ostentaba cargo público alguno.

Entre la larga lista de cargos que los investigadores atribuyen a Park están abuso de poder, coacción, revelación de secretos de Estado o soborno, delito este último que la ley surcoreana castiga con un mínimo de 10 años de prisión y que puede llegar incluso a suponerle la cadena perpetua si finalmente lo dictamina una corte.

El heredero del imperio Samsung, Lee Jae-yong, se cuenta entre aquellos que supuestamente pagaron cantidades millonarias a la red creada por Choi para recibir un trato de favor del Gobierno y está siendo actualmente procesado por ello tras ser detenido el pasado febrero.

Tomando como ejemplo la detención del propio Lee Jae-yong, inicialmente desestimada y aprobada tras una segunda argumentación de la fiscalía y 19 horas de deliberaciones de los jueces, se espera que la corte dé a conocer su decisión sobre el arresto de Park a última hora del jueves o en la madrugada del viernes.

Aunque Park volvió a insistir en su inocencia la semana pasada, cuando se sometió a un interrogatorio de más de 21 horas, los fiscales estiman que existe evidencia suficiente como para que sea puesta bajo arresto.

"Se han recogido muchas pruebas hasta ahora, pero como la sospechosa niega la mayoría de cargos criminales, existe la posibilidad de que haya destruido pruebas", explicó la fiscalía en un comunicado.

"Sería injusto no pedir una orden (de detención) teniendo en cuenta que su cómplice Choi Soon-sil, así como los funcionarios que siguieron sus dictados y aquellos que han pagado sobornos, han sido todos detenidos", considera el texto de la fiscalía.

Si el tribunal del distrito central de Seúl emite la orden que pide la fiscalía, Park se convertirá en el tercer ex jefe de Estado surcoreano en ser detenido tras el general Chun Doo-hwan y Roh Tae-woo.