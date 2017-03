Revés para Trump en el Congreso

OBAMACARE

El presidente estadounidense Donald Trump pidió este viernes a su bancada en el Congreso que retire su proyecto de reforma del sistema público de salud, al constatar que no contaba con los votos necesarios para la aprobación, informó una fuente legislativa.

Una hora antes del horario previsto de la votación del proyecto de ley para substituir al sistema Obamacare, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, se trasladó a la Casa Blanca para informarle a Trump que el proyecto de reforma no sería aprobado.

En su conferencia habitual, el secretario de prensa Sean Spicer ya había dicho que tanto Ryan como Trump, habían hecho “todo lo posible” para lograr un resultado positivo sobre el plan sanitario. Pero ya se esperaba un desenlace negativo.

“No puedes forzar a alguien a votar de cierta manera. Donald Trump ha hecho todo lo posible, ha usado todo el tiempo a su alcance para lograr la aprobación. Esta no es una dictadura y debemos permitir que voten como quieren”, había dicho Spicer.